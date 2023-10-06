https://news.day.az/world/1604258.html Мирзиёев доволен динамикой развития отношений с Россией
Мирзиёев доволен динамикой развития отношений с Россией
Отношения Узбекистана и России активно развиваются, прогресс виден на всех направлениях сотрудничества.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Наши двусторонние отношения поднялись на такой уровень - всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. За последние годы мы достигли многого благодаря политической воле и [президента России] Владимира Владимировича [Путина], и моей. По всем направлениям нашего сотрудничества идет прогресс", - сказал он.
Ранее мы писали о том, что Шавкат Мирзиёев посетит Россию.
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