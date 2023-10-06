Боррель внес ясность в вопрос о сроках принятии Украины в ЕС

Названная главой Евросовета Шарлем Мишелем дата вступления Украины в Евросоюз - 2030 год - не является точной. Информацию о сроках вступления восточноевропейской страны в союз уточнил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, видеозапись доступна на сайте объединения.

В ходе выступления в испанской Гранаде перед началом неофициального саммита стран Европейского союза Боррель отметил, что Украина - новый кандидат в члены ЕС, который "подтолкнул" очередь из других стран. По его словам, теперь процесс будет двигаться быстрее. При этом он назвал ориентиром ранее обозначенные Мишелем сроки вступления Украины в объединение.

"Это политический ориентир. Цель назначения даты - мобилизовать политическую энергию для того, чтобы начать движение. Но это не означает точные сроки", - подчеркнул он.

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