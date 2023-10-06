В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян предает еще одного союзника. Представляем вашему вниманию текст публикации:

"На случай, если в Москве не сильно взбесятся от встречи с Зеленским, у Воваевича припасена еще одна карта - лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. С ней армянский премьер также встретился в Испании.

Тихановская опубликовала снимки с Пашиняном, заявив, что "выразила ему соболезнования в связи с событиями в Нагорном Карабахе". Это, кстати, многое говорит о компетентности самой Тихановской, ну да речь сейчас не о ней.

Пашинян либо наивен, либо сознательно предает Беларусь. Этакая месть союзнику по ОДКБ за то, что ОДКБ не решила проблемы армян вместо армян.

А в том, что из Минска последует реакция, можно не сомневаться. Глупость Пашиняна еще и в том, что даже если он недоволен своими союзниками, других у него пока нет. Макрон говорит о своей любви к Армении - но это пока лишь слова. С Россией и Казахстаном у Пашиняна отношения уже испорчены. Последнего союзника он выбешивает прямо сейчас.

А о причинах армянской любви Макрона - чуть позже".