Лукашенко рассказал о своем видении отношений с Польшей

Минск не собирается обострять отношения с Варшавой, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства ответил на вопросы журналистов, в том числе о предстоящих в Польше парламентских выборах, передает Day.Az со ссылкой на белорусские Телеграм-каналы.

"Мы были добрыми соседями (с Польшей - ред.) и будем. Мы не хотим, чтобы поляки считали нас чужими людьми, врагами. Мы никогда не ставили перед собой цель обострить отношения", - сказал Лукашенко.

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