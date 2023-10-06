https://news.day.az/world/1604277.html Лукашенко рассказал о своем видении отношений с Польшей
Лукашенко рассказал о своем видении отношений с Польшей
Минск не собирается обострять отношения с Варшавой, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства ответил на вопросы журналистов, в том числе о предстоящих в Польше парламентских выборах, передает Day.Az со ссылкой на белорусские Телеграм-каналы.
"Мы были добрыми соседями (с Польшей - ред.) и будем. Мы не хотим, чтобы поляки считали нас чужими людьми, врагами. Мы никогда не ставили перед собой цель обострить отношения", - сказал Лукашенко.
Ранее мы писали о том, что в Беларуси началась проверка готовности армии.
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