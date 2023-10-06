Шольц выступил за реформирование ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за реформирование Европейского союза (ЕС), чтобы сделать его пригодным для принятия новых стран. Об этом он заявил по прибытии на неформальный саммит ЕС в Гранаде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Тогда мы должны иметь возможность принимать решения квалифицированным большинством, чтобы гарантировать суверенитет и дееспособность Европейского союза", - сказал Шольц. В настоящее время многие решения могут быть приняты только с согласия всех 27 государств-членов, в том числе в области внешней политики и политики безопасности. В то же время канцлер ФРГ заметил, что следует также подумать о количестве членов Европейской комиссии. "Нельзя же все время расширять правительство и изобретать новые министерства", - констатировал он.
Речь, по словам Шольца, также идет о количестве мест в Европейском парламенте и финансировании сообщества.
Лидеры ЕС на проходящем неформальном саммите в Гранаде намерены обсудить реформы, которые должен провести Евросоюз, чтобы оказаться способным принимать новые страны. Первые проекты этих реформ, в частности, включают лишение стран сообщества права вето в Совете ЕС, значительное расширение полномочий Еврокомиссии и других наднациональных евроструктур. Кроме того, предстоит значительно увеличить взносы стран-членов в бюджет сообщества и перераспределить деньги внутри бюджета, что может означать прекращение выплат евродотаций всем нынешним их получателем, включая Польшу и страны Балтии.
Глава Евросовета Шарль Мишель перед саммитом в Гранаде заявил, что надеется на вступление Украины в ЕС к 2030 году.
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