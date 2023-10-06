В мире резко выросли цены на сахар

Индекс мировых цен на сахар в сентябре по сравнению с августовским вырос на 9,8 процента, достигнув максимума с ноября 2010 года, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что такая динамика обусловлена ростом обеспокоенности в связи с сокращением предложения на мировых рынках в предстоящем сезоне. В частности, прогнозируется снижение производства в Таиланде и Индии, являющихся ведущими производителями сахара.

При этом в целом, по агрегированному индексу организации, мировые цены на продовольствие в сентябре практически не изменились. Резкий рост стоимости сахара компенсировало снижение индексов цен на растительные масла, молочную продукцию и мясо, а также пшеницу, подешевевшую на 1,6 процента на фоне "обширных запасов и благоприятных видов на урожай" в России.