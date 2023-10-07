В сентябре количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 336 тысяч, рекордными темпами за восемь месяцев, сообщило Минтруда страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Эксперты в среднем ожидали повышения на 170 тысяч, сообщает Trading Economics.

По пересмотренным данным, в августе показатель вырос на 227 тысяч, а не на 157 тысяч, как было объявлено ранее.

Уровень безработицы в США в сентябре составил 3,8%, как и в августе, повторив максимум с февраля прошлого года. Аналитики ожидали снижения показателя до 3,7%.

В частном секторе количество рабочих мест в прошлом месяце подскочило на 263 тысяч, в государственном - выросло на 73 тысячи.

Их число в сфере здравоохранения повысилось на 41 тысячу, в организации досуга и отдыха - на 96 тысяч, в социальном обеспечении - на 25 тысяч, в секторе технических услуг - на 29 тысяч.