В Швеции рассказали о ситуации со вступлением страны в НАТО

Власти Швеции позитивно оценивают перспективы рассмотрения заявки королевства на вступление в Североатлантический альянс в турецком парламенте, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрём, передает Svenska Dagbladet. По его словам, обещания, сделанные Анкарой на саммите НАТО в Вильнюсе, все еще актуальны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас есть основания следить прежде всего за Турцией, поскольку в Венгрии [премьер-министр] Виктор Орбан заявил, что они не будут последними в [процессе] ратификации Швеции. Все говорит о том, что мы вплотную приблизились к началу ратификационного процесса, когда все наши документы будут переданы из канцелярии президента в Анкаре в парламент с тем, чтобы тот мог начать с ними работать", - отметил Билльстрём.

Он добавил, что одобрение заявки страны в НАТО в Турции, вероятно, сыграет в плюс отношениям двух государств. Билльстрём подчеркнул, что Анкара и Стокгольм, как минимум, улучшат контакты в области безопасности.