Лукашенко увидел раскол между США и ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что между Европой и США нет единства, как бы они его ни пытались демонстрировать, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У Европы и Америки, как бы они ни демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я вам говорю точно, исходя не только из моего анализа, но и из тех контактов, которые у меня лично были. И не только у меня - у наших военных и госбезопасности", - сказал Лукашенко журналистам во время поездки в Брестскую область, сообщает агентство БелТА.

По его словам, Европа воевать не хочет, в ее интересах, чтобы конфликт в Украине не разрастался, ведь война идет в их общем доме на фоне того, что США находятся далеко, а единственная нагрузка для них заключается в круглосуточной работе долларового станка.

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