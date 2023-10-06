Турецкая авиация нанесла успешные удары по позициям террористов

Министерство национальной обороны Турции сообщило о ликвидации 26 боевиков террористической организации РКК/YPG в ходе операции, проводимой в ответ на нападение террористов в районе базы Дабик на севере Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В ведомстве отметили, что в ночь на пятницу террористы совершили нападение в районе базы Дабик в зоне операции "Щит Евфрата".

"Турецкие военные дали решительный ответ на нападение террористов. 26 террористов РКК/YPG были нейтрализованы в результате ответных ударов по целям боевиков в регионе", - подчеркнули в Минобороны.

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