https://news.day.az/world/1604341.html Турецкая авиация нанесла успешные удары по позициям террористов
Турецкая авиация нанесла успешные удары по позициям террористов
Министерство национальной обороны Турции сообщило о ликвидации 26 боевиков террористической организации РКК/YPG в ходе операции, проводимой в ответ на нападение террористов в районе базы Дабик на севере Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В ведомстве отметили, что в ночь на пятницу террористы совершили нападение в районе базы Дабик в зоне операции "Щит Евфрата".
"Турецкие военные дали решительный ответ на нападение террористов. 26 террористов РКК/YPG были нейтрализованы в результате ответных ударов по целям боевиков в регионе", - подчеркнули в Минобороны.
Ранее мы писали о том, что продлен срок нахождения турецкой армии в Ливане.
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