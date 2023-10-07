Молдова надеется получить кредит для закупки газа

В Молдове планируют получить от Норвегии через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) грант в размере 34 миллионов евро на закупку газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщила пресс-служба парламента республики.

"Правительство Норвегии предоставит нашей стране грант в размере 34 миллионов евро через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили заключение о начале переговоров и одобрении подписания грантового соглашения между нашей страной и ЕБРР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Депутаты уточнили, что деньги будут направлены на закупку природного газа и пополнение запасов, а также на диверсификацию поставщиков и источников энергоресурсов.

Правительство Молдовы и Европейский банк реконструкции и развития прошлой осенью подписали кредитное соглашение на сумму 300 миллионов евро для реализации проекта "Безопасность поставок природного газа".