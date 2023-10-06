https://news.day.az/world/1604404.html В Армении задержаны командир воинской части и еще 6 человек
В Армении задержаны командир воинской части и еще 6 человек
Антикоррупционный комитет Армении задержал командира воинской части и 6 членов конкурсной комиссии по обвинению в хищении 60 млн драмов при закупке антифриза для нужд армии на конкурсной основе в 2017 году.
Как передает Day.Az, об этом сообщили армянские телеграм-каналы.
Отмечено, что в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении командира воинской части и еще 3 человек.
Отмечено также, что арестован и директор компании-поставщика ООО "Mosesko".
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