https://news.day.az/world/1604418.html В Армении задержан командир воинской части
В Армении задержан командир воинской части
В Армении задержаны командир воинской части и еще шесть человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Так, Комитет по борьбе с коррупцией задержал командира воинской части и шестерых членов конкурсной комиссии по обвинению в хищении 60 миллионов драмов при закупке на конкурсной основе антифриза для нужд армии в 2017 году.
Было отмечено, что в отношении командира воинской части и еще 3 человек в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Отметим, что в последнее время армянские СМИ все чаще пишут о задержаниях и арестах в связи с различными преступлениями командиров воинских частей в Армении.
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