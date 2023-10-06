В Армении задержан командир воинской части

В Армении задержаны командир воинской части и еще шесть человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Так, Комитет по борьбе с коррупцией задержал командира воинской части и шестерых членов конкурсной комиссии по обвинению в хищении 60 миллионов драмов при закупке на конкурсной основе антифриза для нужд армии в 2017 году.

Было отмечено, что в отношении командира воинской части и еще 3 человек в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что в последнее время армянские СМИ все чаще пишут о задержаниях и арестах в связи с различными преступлениями командиров воинских частей в Армении.