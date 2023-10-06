Турция призвала США прекратить сотрудничество с курдами

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал его прекратить сотрудничество с курдскими формированиями в Сирии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкий МИД.

Во время разговора он также добавил, что контртеррористические операции Турции в Ираке и Сирии будут продолжены.