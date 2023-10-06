https://news.day.az/world/1604425.html Турция призвала США прекратить сотрудничество с курдами
Турция призвала США прекратить сотрудничество с курдами
Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал его прекратить сотрудничество с курдскими формированиями в Сирии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкий МИД.
Во время разговора он также добавил, что контртеррористические операции Турции в Ираке и Сирии будут продолжены.
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