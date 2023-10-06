https://news.day.az/world/1604434.html Фидан обсудил с Блинкеном контртеррористические операции в Сирии и Ираке
Фидан обсудил с Блинкеном контртеррористические операции в Сирии и Ираке
6 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, в ходе разговора министр Фидан довел до сведения своего американского коллеги, что США как союзник Турции должны прекратить сотрудничество с террористической организацией YPG на севере Сирии.
Фидан отметил, что контртеррористические операции Турции в Ираке и Сирии будут продолжены.
Министры в рамках проводимых Турцией операций в регионе обсудили механизм взаимодействия между Турцией и американскими войсками в Ираке и Сирии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре