https://news.day.az/world/1604437.html Тяжелое ДТП в Турции - есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Турции - есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО
В турецкой провинции Газиантеп произошла серьезное ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в результате столкновения грузовика с микроавтобусом и легковым автомобилем погибли шесть человек, еще 17 получили ранения.
Причиной происшествия стала неисправность тормозной системы грузовика, пытавшегося притормозить на красный свет светофора.
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