Тяжелое ДТП в Турции
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В турецкой провинции Газиантеп произошла серьезное ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в результате столкновения грузовика с микроавтобусом и легковым автомобилем погибли шесть человек, еще 17 получили ранения.

Причиной происшествия стала неисправность тормозной системы грузовика, пытавшегося притормозить на красный свет светофора.