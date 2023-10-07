https://news.day.az/world/1604438.html Турецкая армия уничтожила десятки террористов в Сирии
Турецкая армия уничтожила десятки террористов в Сирии
Министерство национальной обороны Турции сообщило о ликвидации 26 боевиков террористической организации РПК/YPG в ходе операции, проводимой в ответ на нападение террористов в районе базы Дабик на севере Сирии, передает Day.Az.
"Турецкие военные дали решительный ответ на нападение террористов в районе базы Дабик на севере Сирии. 26 террористов РПК/YPG были нейтрализованы в результате ответных ударов по целям боевиков в регионе", - подчеркнули в Минобороны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре