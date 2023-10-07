Турецкая армия уничтожила десятки террористов в Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило о ликвидации 26 боевиков террористической организации РПК/YPG в ходе операции, проводимой в ответ на нападение террористов в районе базы Дабик на севере Сирии, передает Day.Az.

"Турецкие военные дали решительный ответ на нападение террористов в районе базы Дабик на севере Сирии. 26 террористов РПК/YPG были нейтрализованы в результате ответных ударов по целям боевиков в регионе", - подчеркнули в Минобороны.