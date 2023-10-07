https://news.day.az/world/1604451.html Израиль подвергся массированному удару из сектора Газа - обстреляны жилые города - ВИДЕО
Израиль подвергся массированному удару из сектора Газа - обстреляны жилые города - ВИДЕО
Палестинские радикалы из сектора Газа утром обстреляли ракетами израильскую территорию.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"За последние полчаса из сектора Газа запускались ракеты по израильской территории. Жителям южных и центральных районов Израиля настоятельно рекомендуется находиться в защищенных местах и следовать указаниям Командования тыла", - говорится в сообщении.
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