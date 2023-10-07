Польша потребовала от Украины отозвать жалобу в ВТО

Глава Минсельхоза Польши Роберт Телус потребовал не приостановить жалобу Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО), а отозвать ее. Об этом сообщает RMF24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы не знаем, что означает приостановление рассмотрения жалобы. Мы требуем отозвать жалобу, поскольку она не обоснована и абсурдна", - сказал министр.

Он также выразил недоумение из-за жалоб Украины на стремление Польши "помочь польскому фермеру".

По словам Телуса, если две страны хотят улучшить свои отношения, "то эту жалобу нужно просто отозвать, а не говорить о какой-то приостановке".

До этого заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев приостановил рассмотрение жалоб против Польши, Словакии и Венгрии в ВТО.

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции.