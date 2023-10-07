Нетаньяху собирает силовиков

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где в ближайшее время проведет срочное совещание с руководством силовых структур страны на фоне начавшегося в субботу утром ракетного обстрела со стороны сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху осведомлен о деталях инцидента и в ближайшие часы проведет оперативное совещание с руководством системы безопасности", - говорится в сообщении.

Глава правительства уже выехал в Тель-Авив, где расположены штаб-квартиры Минобороны и силовых структур Израиля (резиденция премьера и основные госучреждения находятся в Иерусалиме).

Ранее мы писали писали о том, что Израиль столкнулся с массированным ударом из сектора Газа.