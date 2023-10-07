https://news.day.az/world/1604459.html Вооруженные палестинцы проникают в Израиль из сектора Газа - ВИДЕО
Вооруженные палестинцы проникают в Израиль из сектора Газа - ВИДЕО
Десятки вооруженных палестинцев проникают в Израиль из сектора Газа, передает Day.Az.
Отметим, что сегодня утром на Израиль совершена комбинированная атака.
С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Армии пока не видно, не менее 30 минут нападавшие с оружием гуляют по Сдероту. Уже есть убитые среди мирных жителей.
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