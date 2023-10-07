Вооруженные палестинцы проникают в Израиль из сектора Газа

Десятки вооруженных палестинцев проникают в Израиль из сектора Газа, передает Day.Az.

Отметим, что сегодня утром на Израиль совершена комбинированная атака.

С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Армии пока не видно, не менее 30 минут нападавшие с оружием гуляют по Сдероту. Уже есть убитые среди мирных жителей.