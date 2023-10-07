Стало известно, когда начнется вывод войск Франции из Нигера

Франция приступит к выводу своих войск из Нигера в понедельник, 9 октября, передает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источников, командование французскими вооруженными силами определило место временного размещения воинского контингента за пределами этой африканской страны. Военнослужащие будут переброшены в соседний Чад, где находится штаб войск Франции в Сахеле. Как сообщает телеканал, представители командования французских ВС договорились с мятежниками о порядке вывода ограниченного контингента.