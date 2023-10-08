Трамп заявил, что ИИ может привести к третьей мировой войне

По мнению бывшего президента США Дональда Трампа, нет ни одной причины, по которой искусственный интеллект стоило бы использовать во благо, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Во время интервью порталу Just the News политик заявил, что считает ИИ "по-настоящему опасным".

"То, что искусственный интеллект способен делать, просто потрясает, но я не могу придумать ни одной причины, почему его использовали бы во благо", - заявил Трамп.

Он рассказал о том, как смотрел ролики, где демонстрировались варианты использования технологий с ИИ.

"Я видел кадры, как я делаю в интернете заявления, которых я никогда не делал. Они были ужасны", - поделился Трамп.

Экс-президент США заявил, что подобные результаты деятельности искусственных технологий могли привести к третьей мировой войне.