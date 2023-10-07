Израиль объявил о "готовности к войне"

Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" после начала массированного ракетного удара со стороны сектора Газа рано утром в субботу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"Армия обороны Израиля объявляет о состоянии готовности к войне", - говорится в сообщении.

"Израильские граждане в южных и центральных районах обязаны оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа - внутри убежищ. В настоящее время начальник Генерального штаба проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций", - добавили в армии.