Избирком Вашингтона подвергся хакерской атаке

Совет по выборам столичного округа Колумбия (США) сообщил о хакерском взломе сервера с информации об избирателях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, в заявлении ведомства говорится, что к расследованию инцидента подключились местные и федеральные правоохранительные органы, включая ФБР и министерство внутренней безопасности.

"DCBOE (District of Columbia Board of Elections - Совет по выборам округа Колумбия) установил, что к данным об избирателях был получен доступ путем взлома веб-сервера DataNet, хостинг-провайдера веб-сайта DCBOE. Никакие внутренние базы данных или сервера DCBOE скомпрометированы напрямую не были", - сказано в релизе.

Совет добавил, что в курсе заявления хакерской группы Ransom VC о получении доступа к "600 тысячам строк американских избирательных данных, включая записи DCBOE".

В релизе отмечается, что в округе Колумбия, где расположен город Вашингтон, значительная часть информации об избирателях, в том числе их имена, адреса и партийная принадлежность, не считается конфиденциальной.