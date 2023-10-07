Израильская армия наносит ответные удары по сектору Газа

Израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа после начавшегося в субботу массированного ракетного обстрела со стороны палестинского анклава.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в центральной и южной части Израиля введено особое положение.