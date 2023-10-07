https://news.day.az/world/1604495.html Израильская армия наносит ответные удары по сектору Газа
Израильская армия наносит ответные удары по сектору Газа
Израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа после начавшегося в субботу массированного ракетного обстрела со стороны палестинского анклава.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в центральной и южной части Израиля введено особое положение.
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