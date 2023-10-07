Польша получила очередную партию Байрактаров

Поставки турецких беспилотных летательных аппаратов, востребованных во многих странах, продолжаются бесперебойно.

Как передает Day.Az со ссылкой на YeniŞafak, министр обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в социальной сети написал: "Мы повышаем безопасность Польши. Еще больше дронов Bayraktar уже проходят испытания на 12-й базе беспилотных летательных аппаратов в Мирославце. Сегодня мы получили третий комплект беспилотных летательных аппаратов!"

В рамках соглашения, подписанного в мае 2021 года, в Польшу будет поставлено 24 БПЛА Bayraktar TB2.

Общая стоимость сделки оценивается в 270 млн долларов, при этом ожидается, что все поставки будут завершены к концу 2024 года.

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