https://news.day.az/world/1604505.html Палестинские боевики подбили израильский танк - ФОТО - ВИДЕО
Палестинские боевики подбили израильский танк - ФОТО - ВИДЕО
На фоне обострения боевых действий на границе Палестины и Израиля сообщается об уничтожении бронированной техники Merkava IV, передает Day.Az.
Палестинские боевики записали подтверждение уничтожения израильского танка.
По предположениям, события произошли в приграничных районах Израиля.
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