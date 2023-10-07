Палестинские боевики подбили израильский танк
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На фоне обострения боевых действий на границе Палестины и Израиля сообщается об уничтожении бронированной техники Merkava IV, передает Day.Az.

Палестинские боевики записали подтверждение уничтожения израильского танка.

По предположениям, события произошли в приграничных районах Израиля.