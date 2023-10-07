Израильский железный купол сбивает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Группы палестинских боевиков выпустили по территории Израиля 5 тыс. ракет.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление представителей палестинского движения ХАМАС.

Также в Телеграм-каналах публикуются видеокадры работы израильских систем ПВО по выпущеным с территории сектора Газа ракетам.

Представляем вниманию наших читателей ознакомиться с видеокадрами: