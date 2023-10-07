https://news.day.az/world/1604507.html Израильский железный купол сбивает ракеты, выпущенные из сектора Газа - ВИДЕО
Израильский железный купол сбивает ракеты, выпущенные из сектора Газа - ВИДЕО
Группы палестинских боевиков выпустили по территории Израиля 5 тыс. ракет.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление представителей палестинского движения ХАМАС.
Также в Телеграм-каналах публикуются видеокадры работы израильских систем ПВО по выпущеным с территории сектора Газа ракетам.
Представляем вниманию наших читателей ознакомиться с видеокадрами:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре