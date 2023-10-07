Глава минобороны Израиля назвал действия ХАМАС "объявлением войны"

Палестинское радикальное движение ХАМАС объявило Израилю войну, израильские военные ведут бои с противником.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"[Движение] ХАМАС допустило серьезную ошибку этим утром и начало войну против Государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником", - заявил министр по итогам совещания по оценке ситуации с руководством силовых ведомств. Его заявление распространила пресс-служба Минобороны.