https://news.day.az/world/1604511.html Глава минобороны Израиля назвал действия ХАМАС "объявлением войны"
Глава минобороны Израиля назвал действия ХАМАС "объявлением войны"
Палестинское радикальное движение ХАМАС объявило Израилю войну, израильские военные ведут бои с противником.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.
"[Движение] ХАМАС допустило серьезную ошибку этим утром и начало войну против Государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником", - заявил министр по итогам совещания по оценке ситуации с руководством силовых ведомств. Его заявление распространила пресс-служба Минобороны.
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