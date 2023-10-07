Ицхак Герцог отреагировал на обстрел Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна "переживает непростое время" на фоне серии ракетных обстрелов со стороны сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он выразил полную поддержку народу и армии Израиля.

"Государство Израиль переживает непростое время. Я поддерживаю Армию обороны Израиля, ее командиров и военнослужащих, и все службы безопасности и передаю слова поддержки всем жителям Израиля, которые оказались под ударом", - написал Герцог.

Глава государства призвал население следовать всем указаниям Командования тыла и сохранять спокойствие.

Ранее мы писали о том, что израильская армия наносит ответные удары по сектору Газа.