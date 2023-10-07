https://news.day.az/world/1604520.html Палестинские боевики захватили израильскую военную базу
Палестинские боевики захватили израильскую военную базу
Палестинские боевики захватили военную базу, принадлежащую израильской армии.
Как передает Day.Az, об этом сообщают израильские СМИ.
Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается об убитых среди мирных жителей.
Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.
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