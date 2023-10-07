https://news.day.az/world/1604523.html Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа
Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа
Военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на начатый в субботу массированный ракетный обстрел с палестинской стороны получила название "Железные мечи".
Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Официальный представитель Армии обороны Израиля допустил к публикации название операции: "Железные мечи"", - говорится в сообщении
Ранее мы писали о том, что Ицхак Герцог отреагировал на обстрел Израиля.
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