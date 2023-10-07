ВВС Израиля наносят удары по позициям ХАМАС

Десятки израильских истребителей наносят удары по объектам палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства страны

Удары наносятся после массированного ракетного удара со стороны палестинского анклава, начавшегося в субботу рано утром.

Ранее израильская армия объявила о начале в Газе операции "Железные мечи".