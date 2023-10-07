https://news.day.az/world/1604524.html ВВС Израиля наносят удары по позициям ХАМАС - ВИДЕО
ВВС Израиля наносят удары по позициям ХАМАС - ВИДЕО
Десятки израильских истребителей наносят удары по объектам палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства страны
Удары наносятся после массированного ракетного удара со стороны палестинского анклава, начавшегося в субботу рано утром.
Ранее израильская армия объявила о начале в Газе операции "Железные мечи".
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