Палестинские боевики захватили полицейский участок в Сдероте

Проникшая в израильские районы из сектора Газа вооруженная группа захватила полицейский участок в городе Сдерот.

Об этом сообщила Корпорация общественного вещания Израиля (КАН), сообщает Day.Az.

Израильская армия вступила в конфликт с вооруженными группировками. Сообщается о пострадавших. Израильская армия перекрыла дороги на въезде в город Сдерот.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил зону вокруг сектора Газа в радиусе 80 километров военной зоной. Четыре отдельные вооруженные группы из Газы вошли в прилегающие населенные пункты Израиля.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается об убитых среди мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.