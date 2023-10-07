ХАМАС объявил о начале операции "Буря Аль-Аксы" против Израиля

Командир бригады "Иззаддин аль-Кассам" - вооруженного крыла ХАМАС Мохаммед ад-Дайф объявил о начале операции "Буря Аль-Аксы" против Израиля, в рамках которой по территории еврейского государства будет выпущено 5 тысяч ракет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Мухаммед ад-Дайф заявил, что палестинский народ начал проект по созданию государства. По его словам, были нанесены ракетные удары по израильским военным объектам и аэропортам. Кроме того, палестинские группировки, проникшие на подконтрольные Израилю территории, захватили полицейский участок в городе Сдерот.

Израильские службы экстренной помощи заявили, что в результате терактов палестинцев один человек погиб и 15 получили ранения. ЦАХАЛ, в свою очередь, объявил режим военного положения в 80-километровом районе вокруг сектора Газа и заявил, что удары наносятся по блокадному региону.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается об убитых среди мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.