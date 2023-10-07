В ЕС выразили поддержку Израилю

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о солидарности Европейского союза (ЕС) с Израилем после серии ракетных обстрелов и атак со стороны сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Решительно осуждаем неизбирательные нападения, совершенные сегодня утром против Израиля и его народа, сеющие террор и насилие в отношении ни в чем не повинных граждан", - написал Мишель.

Ранее мы писали о том, что ВВС Израиля наносят удары по позициям ХАМАС.