https://news.day.az/world/1604552.html В ЕС выразили поддержку Израилю
В ЕС выразили поддержку Израилю
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о солидарности Европейского союза (ЕС) с Израилем после серии ракетных обстрелов и атак со стороны сектора Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
"Решительно осуждаем неизбирательные нападения, совершенные сегодня утром против Израиля и его народа, сеющие террор и насилие в отношении ни в чем не повинных граждан", - написал Мишель.
Ранее мы писали о том, что ВВС Израиля наносят удары по позициям ХАМАС.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре