https://news.day.az/world/1604563.html Израильские ВВС разрушили штаб-квартиру ХАМАС
Израильские ВВС разрушили штаб-квартиру ХАМАС
В результате авиаударов Армии обороны Израиля разрушена штаб-квартира ХАМАС в районе Тель-Эльхуа в секторе Газа.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на израильские СМИ.
Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается об убитых среди мирных жителей.
Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.
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