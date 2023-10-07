В Израиле заявили, что из сектора Газа по стране выпустили 2,2 тыс. ракет

По меньшей мере 2,2 тыс. ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с утра субботы, параллельно несколько террористов проник на территорию еврейского государства. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С сегодняшнего утра из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2,2 тыс. ракет. Параллельно ряд террористов проникл на израильскую территорию на юге Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи"", - распространила высказывания Хагари армейская пресс-служба.

"В настоящее время ЦАХАЛ усиливает подразделения на юге и в населенных пунктах, окружающих сектор Газа, несколькими оперативными соединениями. Командиры прибывают для управления боевыми действиями в каждом месте. Параллельно с этим мы начали широкую мобилизацию резервистов для всех подразделений ЦАХАЛ", - заявил армейский представитель.

В пресс-службе отметили, что глава Генштаба "объявил о масштабной мобилизации резервистов". "Большое количество солдат, включая силы специального назначения, были направлены в район вокруг сектора Газа и действуют в ряде мест, чтобы защитить жителей юга Израиля", - добавили в армейском ведомстве, указав, что "десятки истребителей ЦАХАЛ нанесли удары по ряду объектов террористической организации ХАМАС в секторе Газа".