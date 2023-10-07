Города Израиля находятся под непрерывным ракетным обстрелом - уроженец Азербайджана
Города Израиля подвергаются ракетным обстрелам каждые 2 минуты.
Об этом сказал Trend уроженец Азербайджана Рональд Зильберман, проживающий в израильском городе Холон, передает Day.Az.
Он отметил, что каждый раз перед ракетным обстрелом звучит сигнал тревоги.
"В новых зданиях одна из комнат строится как бомбоубежище. В старых зданиях этого нет. На вторых этажах подобных зданий имеются бомбоубежища. Кроме того, почти в каждой части города есть бомбоубежища", - добавил Зильберман.
Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается об убитых среди мирных жителей.
Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.
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