https://news.day.az/world/1604592.html Странам-кандидатам в члены ЕС предложили предоставить четкую дорожную карту
Странам-кандидатам в члены ЕС предложили предоставить четкую дорожную карту
Премьер-министр Чехии Петр Фиала выступил с предложением предоставить странам-кандидатам в члены Европейского союза (ЕС) четкую дорожную карту, по которой им следует двигаться для вступления в организацию. Об этом сообщило Чешское информационное агентство, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"ЕС больше не может подходить к вопросу о своем расширении так нерешительно и должен разработать более четкий план для стран, стремящихся к членству", - заявил Фиала.
Он подчеркнул, что некоторые страны топчутся на месте в статусе кандидатов уже более десяти лет.
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