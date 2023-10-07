Странам-кандидатам в члены ЕС предложили предоставить четкую дорожную карту

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выступил с предложением предоставить странам-кандидатам в члены Европейского союза (ЕС) четкую дорожную карту, по которой им следует двигаться для вступления в организацию. Об этом сообщило Чешское информационное агентство, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"ЕС больше не может подходить к вопросу о своем расширении так нерешительно и должен разработать более четкий план для стран, стремящихся к членству", - заявил Фиала.

Он подчеркнул, что некоторые страны топчутся на месте в статусе кандидатов уже более десяти лет.