США просят Польшу передать Украине Patriot в обмен на Iron Dome

Соединенные Штаты предлагают Польше передать часть имеющихся у нее зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине в обмен на поставку Вашингтоном Варшаве систем противовоздушной и противоракетной обороны израильского производства. Об этом сообщила газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, автором этой схемы стал едва ли не американский сенатор Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд). Он обсуждал этот план в среду на закрытом брифинге для курирующих ассигнования членов Сената, проведенном Пентагоном, отмечается в публикации. Ван Холлен заявил Politico, что рассматривает Польшу как многообещающего партнера в предложенной схеме. Израиль ранее ответил отказом на запросы Украины и Соединенных Штатов о поставке Киеву Iron Dome.

"Польша может развернуть свои системы Patriot на Украине, где мы [США] уже развернули системы Patriot, нормально [пойти на] такого рода обмен, поскольку пока две батареи Iron Dome остаются в руках США", - сказал Ван Холлен.

Как подчеркнула газета, подобного рода предложения в том числе отражают пессимизм на Капитолийском холме по поводу перспектив оказания Киеву крупной финансовой помощи из американского бюджета.