В Израиле объявили чрезвычайное положение

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны на фоне ракетных ударов по стороны радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает газета Haaretz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Бен-Гвир объявляет чрезвычайное положение по всему Израилю и приказывает набрать всех добровольцев в полицию", - говорится в публикации.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале "контртеррористической операции" "Железные мечи". С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израиль войну и сообщил о вызове резервистов.