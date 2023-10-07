Война приближается к городу, в котором мы живем. Ракеты запускаются по каждому региону Израиля, отовсюду слышны звуки взрывов.

Об этом сказал Trend азербайджанец Сабир Гулиев (имя условное), являющийся гражданином Израиля, передает Day.Az.

"География войны уже расширяется до города Ашдод, где мы живем. Мы укрылись в комнатах безопасности (бомбоубежище), которые есть во многих домах, это спасает мирных жителей", - добавил он.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается о гибели более 20 и ранении более 500 мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.