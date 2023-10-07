Солдаты израильской армии проверяют дома на наличие террористов

В приграничном городе Сдерот военнослужащие израильской армии проверяют жилые дом на наличие террористов, рассказал журналист Евгений Куркаков, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Израильская армия прямо сейчас прочесывает дома в приграничном Сдероте. Вой сирен здесь звучит примерно раз в полчаса. С утра звучали звуки выстрелов, в том числе и пулеметных", - сказал он.

Напомним, что утром 7 октября исламистское движение из сектора Газа открыло массированный ракетный огонь по территории Израиля. В ответ Тель-Авив объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи".