ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа

Истребители ВВС Израиля нанесли в субботу удары по 21 объекту палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За последние несколько часов десятки истребителей Армии обороны Израиля нанесли удары по 17 военным объектам и 4 оперативным командным центрам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.