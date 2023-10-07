Путин, Мирзиёев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан

Президент РФ Владимир Путин совместно с лидерами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым дал старт поставкам российского газа в эти две страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Лидеры выслушали доклады главы "Газпрома" Алексея Миллера, министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова и министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева, после чего каждый президент сказал: "Разрешаю". "Газ подан, давление в магистрали соответствует заданным параметрам, все системы работают штатно", - доложили со станции. После этого Путин поздравил Мирзиёева и Токаева с успешным запуском, они обменялись рукопожатиями.

Как отметил в своем докладе Миллер, подключившийся к церемонии из центрального офиса "Газпрома" в Петербурге, это событие - важное и знаковое для газовой отрасли. "Сегодня мы даем новую жизнь системе магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр". Впервые российский газ будет поступать в Узбекистан в реверсном режиме", - сказал глава "Газпрома". Он напомнил, что соответствующие контракты были подписаны в июне, после чего стороны сразу приступили к интенсивной работе. "Комплекс работ выполнен в максимально короткие сроки - 3,5 месяца", - подчеркнул Миллер. Он поблагодарил всех причастных за участие в этой работе. "Мы и дальше продолжим развивать наше долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере", - заключил Миллер. Пользуясь случаем, он также поздравил Путина с днем рождения.

Путин ранее обращал внимание на то, что никогда прежде в направлении Средней Азии газ российского производства не направлялся. Теперь газ из РФ будет поступать в Узбекистан транзитом через Казахстан, при этом часть его будет подаваться и в Казахстан. По словам президента России, это взаимовыгодный проект, который призван укреплять энергетическую безопасность всего региона.