В Германии выступили за ограничение льгот беженцам из Украины

Президент Совета немецких округов Райнхард Загер заявил, что комитет организации согласовал позицию по призыву сократить льготы для беженцев, приезжающих в Германию с территории Украины. Об этом сообщает Welt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Беженцы... из Украины, недавно прибывшие в Германию, не должны больше получать немедленные льготы, а должны получать льготы в соответствии с Законом о льготах для искателей убежища", - заявил Загер.

Совет немецких округов несколько месяцев предупреждает о перегрузке из-за увеличения потока пересекающих границу, а также выступает за переход от финансовых выплат к натуральной помощи приезжим, отмечается в материале. Кроме того, в организации настаивают на введении требования к беженцам об обязательном трудоустройстве, передает Welt.