https://news.day.az/world/1604630.html Турецкая армия обезвредила 58 террористов на севере Сирии
Турецкая армия обезвредила 58 террористов на севере Сирии
Турецкая армия уничтожила 58 боевиков запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе операции на севере Сирии.
Об этом говорится в сообщении министерства в соцсети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Число террористов, ликвидированных на севере Сирии в ходе операции, проведенной нашими ВС в рамках права на законную оборону, увеличилось до 58", - говорится в сообщении.
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