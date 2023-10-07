Турецкая армия обезвредила 58 террористов на севере Сирии

Турецкая армия уничтожила 58 боевиков запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе операции на севере Сирии.

Об этом говорится в сообщении министерства в соцсети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Число террористов, ликвидированных на севере Сирии в ходе операции, проведенной нашими ВС в рамках права на законную оборону, увеличилось до 58", - говорится в сообщении.