В Британии назвали экономику Германии отсталой

Германия теперь является самым слабым звеном в экономике Европы. Об этом сообщает британская газета The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что страна долгое время игнорировала тревожные сигналы, но теперь закрывать глаза на накопившиеся проблемы стало сложно. Ее сильные стороны - автопром, машиностроение и химическая промышленность - превратились в уязвимые места. Особенно заметно падает производство электромобилей.

При этом Германия медленно адаптируется к современной экономике, где большую роль играют сфера услуг и цифровые технологии. Страна застряла в бюрократии, ее инфраструктура устарела.

Эксперты Бундесбанка предупредили, что для прогресса Германии нужны масштабные реформы. Пока же страна демонстрирует один из самых слабых прогнозов роста ВВП в Европе наряду с Италией и постбрекзитной Британией.

В начале сентября Еврокомиссия вновь снизила прогнозы экономического роста стран, входящих в Евросоюз. Причиной пересмотра стало усиление инфляционного давления. В связи с этим темпы роста ВВП в странах ЕС в 2023 году оцениваются на уровне 0,8% против 1% в весеннем прогнозе. На 2024 год прогнозирован рост на 1,4% вместо ранее прогнозируемых 1,7%.